Синоптики обещают к концу недели до 16 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются осадки, в воскресенье на юге страны температура воздуха может достигать 16 градусов тепла.

Область высокого давления с малооблачной и сухой погодой смещается сегодня через Скандинавию на страны Балтии. Она не принесет нам потепление. Вечером со Скандинавии подойдет ложбина низкого давления и принесет нам в предстоящую ночь зону интенсивных осадков.

Днем, 30 марта, небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха повысится до 2..6°C.

В ночь на пятницу облачность усилится. Около полуночи на западе страны пойдут снег и мокрый снег, на островах также дождь, к утру осадки распространятся по всей стране. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, начиная с запада страны осадки прекратятся. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Утром по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на островах 0-2 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером юго-западный. Температура воздуха 3-7, вечером местами до 10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2- 6 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 9-14, на юге страны до 16 градусов тепла.