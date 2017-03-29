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Фото иллюстративное

Фото: Jonas Hamers/Reporters Reporters

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Brussels, June 2007 Global heating warming ecology planet climate change exploitation exploited globe earth continent ocean , earth , color , colour , environement , concept , globe , global , globalization , symbolic , earth preservation , ecology , preserve , save , planet , safeguard , continent , world , sphere , domination , inflatable , inflation , africa , conceptual , indoor , inside , interior , Frugality , future , posterity , nobody , photography , burn , fire , destruction , flame , braise , arsonist , incendiary , incandescent , blaze , blazing , burning , glow , hot , end of the world , europe
Jonas Hamers/Reporters Reporters

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

29.03.2017 11:23
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Ученые призывают землян готовиться к климатическому аду, который, по их словам, наступит уже в этом году. Исследователи считают, что жителей нашей планеты в самое ближайшее время ожидают катастрофические перемены.

Nation News со ссылкой на специалистов Всемирной метеорологической организации пишет о том, что аномалии в климате продолжают набирать силу, и уже в 2017 году это неминуемо приведет к человеческим жертвам, сообщает TopNews.

По словам исследователей, климатические перемены произойдут во всем мире, причем прошлогоднее затопление в Перу и крупный град в Северной Америке - только цветочки.

Ученые предостерегают, что катаклизмы, которые ждут планету в 2017 году, превзойдут все прошлые стихийные бедствия, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют землянам учиться предугадывать опасность и готовиться к масштабным природным катастрофам.

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