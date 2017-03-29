Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

Ученые призывают землян готовиться к климатическому аду, который, по их словам, наступит уже в этом году. Исследователи считают, что жителей нашей планеты в самое ближайшее время ожидают катастрофические перемены.

Nation News со ссылкой на специалистов Всемирной метеорологической организации пишет о том, что аномалии в климате продолжают набирать силу, и уже в 2017 году это неминуемо приведет к человеческим жертвам, сообщает TopNews.

По словам исследователей, климатические перемены произойдут во всем мире, причем прошлогоднее затопление в Перу и крупный град в Северной Америке - только цветочки.

Ученые предостерегают, что катаклизмы, которые ждут планету в 2017 году, превзойдут все прошлые стихийные бедствия, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют землянам учиться предугадывать опасность и готовиться к масштабным природным катастрофам.