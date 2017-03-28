Лошадям угрожает страшный вирус: уже три смертельных исхода

В волости Кейла в конюшне Рая на прошлой неделе умерли три лошади, которые были заражены вирусом конского герпеса. Из-за вспышки вируса в двух конюшнях Харьюмаа введен карантин и несколько соревнований перенесены, пишет Postimees .

Руководитель отдела здоровья животных Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Куап говорит, что у лошадей была диагностирована ринопневмония (вирус конского герпеса типа 1). Эта болезнь проявлялась и прошлой весной-зимой. Он добавил, что смертельные случаи — редкость, но переболевшие вирусом в тяжелой форме животные могут остаться парализованными.

По словам хозяйки конюшни Рая Мерле Аннусвер, вирус не был обнаружен у лошадей вовремя. Если бы наличие вируса обнаружили вовремя, лошадей можно было бы спасти, считает Аннусвер. Первоначальный диагноз ветеринаров — ботулизм.