Днем в первой половине ожидается преимущественно солнечная погода, во второй половине дня облачность уплотнится, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.
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Пляж Пирита.
Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS
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TALLINN, EESTI, 18FEB17. Päike, kevadine ilm, kevad, Kadrioru park, Pirita tee, Pirita rand. Koer, meri, jalakäijad, lapsevanker. Foto: LIIS TREIMANN/POSTIMEES
LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS
Завтра в Эстонии выглянет солнце
26.03.2017 14:23
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается прояснение, хотя до полуночи на Северо-Востоке Эстонии вероятны дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами 17 м/сек, около полуночи порывами до 20 м/сек, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла.
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