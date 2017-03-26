Завтра в Эстонии выглянет солнце

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается прояснение, хотя до полуночи на Северо-Востоке Эстонии вероятны дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами 17 м/сек, около полуночи порывами до 20 м/сек, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла.