Днем, 20 марта, в первой половине дня облачность уплотнится. На островах начнется дождь, мокрый снег. Во второй половине дня осадки распространятся по всей Эстонии. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.
Mängib video:
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Иллюстративное фото.
Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
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Soe ja vihmane ilm püsib.
Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня
19.03.2017 13:41
Весенний день на фоне покидающего нас антициклона начнется оптимистично и красиво. Но днем увеличится влияние приближающегося с Норвежского моря циклона. Небо опять заволокут тучи. Начавшиеся в Рижском заливе осадки днем распространятся повсеместно.
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