Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Весенний день на фоне покидающего нас антициклона начнется оптимистично и красиво. Но днем увеличится влияние приближающегося с Норвежского моря циклона. Небо опять заволокут тучи. Начавшиеся в Рижском заливе осадки днем распространятся повсеместно.