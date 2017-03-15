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A zookeeper holds the head of a flamingo, which had its leg amputated, at Sorocaba Zoo in Sorocaba, Brazil, July 1, 2015. The Chilean flamingo was given a specially-made prosthesis after a fracture in the left leg resulted in the bottom portion of the leg needing to be amputated to prevent an infection. Picture taken July 1, 2015. REUTERS/Paulo Whitaker
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Фламинго. Иллюстративное фото.

Фото: PAULO WHITAKER/REUTERS

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A zookeeper holds the head of a flamingo, which had its leg amputated, at Sorocaba Zoo in Sorocaba, Brazil, July 1, 2015. The Chilean flamingo was given a specially-made prosthesis after a fracture in the left leg resulted in the bottom portion of the leg needing to be amputated to prevent an infection. Picture taken July 1, 2015. REUTERS/Paulo Whitaker
PAULO WHITAKER/REUTERS

Шокирующие снимки: в чешском зоопарке дети камнями забили красного фламинго

15.03.2017 13:02
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Компания из трех детей до смерти забила камнями фламинго, содержавшегося в чешском зоопарке. Вторая птица ранена, инцидентом занялась полиция, сообщает The Telegraph со ссылкой на чешские СМИ.

Мальчишки пяти, шести и восьми лет атаковали стаю красных фламинго (Phoenicopterus ruber) 10 марта в зоопарке Йиглавы в южно-центральном регионе Высочина. Они перелезли через забор, чтобы добраться до птиц. Издевательства прервал электрик, работающий в зоопарке, но одна из птиц уже погибла, а другая получила серьезные травмы, пишет Rus.TVnet.

«Я была потрясена жестоким нападением», - призналась директор зоопарка Элизабет Кубикова.

Отмечается, что погибшая птица успешно пережила наводнение в пражском зоопарке 2002 года. Фламинго было всего 16 лет, при средней продолжительности жизни в 30-40 лет он был отцом восьмерых птенцов.

Все трое нападавших сбежали с места преступления, однако их зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему полиция нашла малолетних хулиганов.

По словам пресс-секретаря зоопарка Мартина Малака, мальчики не выразили никакого сожаления о содеянном. Они отказались разговаривать с представителями муниципальной полиции, так что последние связались с центральным управлением.

В настоящее время полиция ведет расследование этого инцидента, и родителям мальчишек, вероятно, придется возместить причиненный ущерб в размере 50 000 крон (1851 евро).

Зоопарк Йиглавы известен как «зоопарк без решеток» и является домом для 200 редких видов животных, в том числе 17 видов, участвующих в Европейской программе размножения исчезающих видов, отмечает The Daily Mail.

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дети · зоопарк · убийство · фламинго
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