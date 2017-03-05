День белого медведя в Таллиннском зоопарке: Фрида вышла на прогулку с трехмесячным малышом

Медведица Фрида и ее трехмесячный малыш, у которого пока нет имени, вышли на прогулку на радость посетителям.
В честь такого важного дня в загон белых медведей привезли снег.
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В воскресенье, 5 марта, в Таллиннском зоопарке отпраздновали Международный день белого медведя.
Медведица Фрида и ее трехмесячный малыш, у которого пока нет имени, вышли на прогулку на радость посетителям.
В честь такого важного дня в загон белых медведей привезли снег.
Смотрите фото!
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