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Koer. Lumi
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Собака и снег.

Фото: Scanpix

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Koer. Lumi
Scanpix

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

03.03.2017 13:46
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По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут снег, мокрый снег и дождь. Местами туманы. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшие снегопады, мокрый снег и дождь. В первой половине дня будет слабый ветер переменных направлений, во второй половине дня - северных направлений 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, во второй половине дня минусовая.

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дождь · март · мокрый снег · синоптики · снег · снегопад · снегопады · туман
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