В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут снег, мокрый снег и дождь. Местами туманы. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшие снегопады, мокрый снег и дождь. В первой половине дня будет слабый ветер переменных направлений, во второй половине дня - северных направлений 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, во второй половине дня минусовая.