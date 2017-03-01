Провалившуюся под лед косулю спасли: в каких еще случаях попавшим в беду животным придут на помощь?

15 февраля в районе 10 утра спасателей вызвали на помощь косуле, которая провалилась под лед, разбитый паромом в Силламяэском порту. С суши косулю вызволить не удалось, поскольку выход на лед был опасен и для самих спасателей. В конце концов через час с небольшим пришел буксир, с помощью которого несчастное животное и вызволили.

На берегу перепуганную косулю осмотрели на предмет возможных повреждений и, убедившись в их отсутствии, уже к полудню вернули в лес. Операцией руководил начальник спасательной команды Силламяэ Николай Тульженко.

Сам Николай говорит, что это не было сложной операцией, поскольку на помощь пришел буксир, которого они могли позволить себе дождаться, поскольку имели дело с диким животным, которое переносит холод гораздо легче, чем, например, человек. Если бы это был человек, время шло бы на секунды, учитывая температуру воды.

О вкладе спасателей в спасение животных «Инфопрессу» рассказал руководитель бюро реагирования Идаского центра спасения Спасательного департамента Индрек Пунг: "За минувший год к спасателям за помощью в случаях с попавшими в беду животными и птицами обращались 1300 раз. Учитывая такое количество вызовов, можно сделать вывод, что за помощью к спасателям в подобных ситуациях население обращается довольно часто"

Такие случаи можно разделить на три категории:

1. Животное или птица в беспомощном состоянии. Это такая ситуация, при которой домашнее или дикое животное попало в положение, при котором не может помочь себе само (например, не может выбраться из какого-то отверстия или конструкции и проч.). В таком случае задачей Спасательного департамента является вмешаться и помочь зверю. Если вы заметили, что животное или птица находятся в таком положении, нужно позвонить по короткому номеру 112, и спасатели придут на помощь.

2. Животное или птица в населенном пункте. Это такая ситуация, при которой физически здоровое дикое животное попало в населенный пункт. Само по себе дикое животное, находящееся в населенном пункте, в спасении не нуждается, просто по каким-то причинам оно не может попасть обратно в лес: нужно не вмешиваться и дать зверю возможность это сделать. Дикие животные в городских условиях зачастую находятся в стрессовом состоянии и могут в панике причинить вред как себе, так и людям – поэтому в подобных случаях советуем держаться от них подальше. В подобном случае спасатели вряд ли помогут, потому что у нас нет возможности усыпить дикое животное и отвезти его в лес. Если вы столкнулись с диким животным в черте города, нужно позвонить на дежурный номер Инспекции по окружающей среде – 1313. Они, в свою очередь, передадут информацию в Департамент окружающей среды, где и займутся решением данной проблемы. Если животное представляет опасность для людей или его не удается направить в лес, ветеринары усыпляют его и вывозят в дикую природу.

3. Раненое животное на шоссе. Зачастую в спасательный центр звонят люди, обнаружившие на шоссе сбитое животное. В таком случае звонить нужно в инфоцентр шоссейных дорог по телефону 1510. В случаях с крупным зверем инфоцентр уведомляет местных охотников из охотничьего общества, которые убирают животное с дороги. В случае с мелкими животными это делают работники, обслуживающие данную дорогу.

Спасательный департамент сотрудничает со всеми вышеуказанными структурами в вопросах спасения животных. В основном, сотрудничество состоит в обмене информацией, но, в то же время, мы всегда готовы помочь ветеринарам, когда в ходе какой-то операции по спасению животное необходимо временно усыпить. Кроме того, спасатели готовы помочь и в иных случаях, где необходимо их участие, - подытожил Индрек Пунг.