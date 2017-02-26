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Акула.

Фото: Scanpix

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Scanpix

Страшные кадры: дрон снял попытку нападения акулы на человека

26.02.2017 13:13
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Беспилотник снял на видео, как большая белая акула едва не напала на серфера у берегов Австралии. Запись была размещена на Youtube.

Инцидент, как пишет The Daily Mail, произошел недалеко от города Баллина. Запись сделал беспилотник правительства штата Южный Уэльс, отслеживающий перемещения белых акул, сообщает "Лента.ру".

На записи видно, как хищница, которая, предположительно, преследовала серфингиста, поймавшего волну, проплыла менее чем в метре от другого серфера, который болтал ногами в воде, ожидая волну. Вероятно, акула заметила ничего не подозревавшего мужчину и направилась по направлению к нему. Однако в последний момент она передумала нападать и поплыла в другую сторону.

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акула · дрон · нападение
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