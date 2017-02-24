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Предупреждающий о радиации знак вблизи Чернобыльской АЭС.
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Предупреждающий о радиации знак. Иллюстративное фото.

Фото: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

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Предупреждающий о радиации знак вблизи Чернобыльской АЭС.
VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Европе выясняют причины утечки радиоактивного йода

24.02.2017 11:18
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В Европе хотят выяснить причины установленной в последние недели в разных странах утечки радиоактивного йода. В Литве следов йода не зафиксировано, а зафиксированные в Европе количества йода для людей не опасны, утверждает директор Центра радиационной безопасности Литвы Альбинас Мастаускас.

«Из Агентства по охране окружающей среды и Ассоциации регулирующих институций стран Европы мы получили официальную информацию о том, что отдельные страны - Норвегия, Франция, Чехия, Финляндия и Россия - установили следы радиоактивного йода. Хочу сказать, что опасности для жителей нет, это лишь следы йода, влияния на облучение нет», - сказал Альбинас Мастаускас BNS.

По его словам, в Литве и Латвии станции по отбору проб воздуха не обнаружили следов радиоактивного йода. Руководитель центра сказал, что европейские ведомства сейчас выясняют причины утечки.

«Если появились следы радиоактивного йода, значит, где-то есть выбросы. Или это авария на атомной электростанции на каком-то уровне, или что-то на исследовательских реакторах, или на реакторах, которые вырабатывают отдельные радионуклиды для медицины и лечения. Где-то что-то произошло. (...) Россия уже в конце января установила первые следы, и пока все пытаются выяснить, откуда это, но ответа нет», - заявил Мастаускас.

Как сообщает портал Euractiv, в Европе причины утечки радиоактивного йода выясняет Институт ядерной и радиационной безопасности Франции. По словам представителя этого института Жана-Кристофа Гареля, поскольку были обнаружены лишь следы йода, из списка возможных причин можно вычеркнуть атомные станции, потому что при аварии на АЭС в воздухе были бы обнаружены следы и других веществ, например, цезия.

Инцидент напоминает случай 2011 года, когда Институт изотопов в Будапеште во время испытаний выбросил в окружающую среду неопасное количество радиационного йода. 

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выбросы · европа · йод · латвия · литва · радиация · россия · эстония
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