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Оргия происходила в присутствии чучела медведя, так как цель акции, по словам студентов, была в том, чтобы призвать к защите этих зверей.
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Медведь.

Фото: Scanpix

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Оргия происходила в присутствии чучела медведя, так как цель акции, по словам студентов, была в том, чтобы призвать к защите этих зверей.
Scanpix

Эстонские охотники разбудили медведя

23.02.2017 11:14
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В позапрошлую субботу в Рапламаа десять охотников из Кайуского охотничьего клуба отправились на отстрел кабанов, но внезапно наткнулись на следы крупного зверя. Опытные охотники быстро сообразили, что это очнулся от спячки медведь. 

Охоту на кабанов проводили неподалеку от Кайу, с охотниками были западно-сибирские лайки, по громкому лаю которых охотники поняли: добыча близко, пишет Raplamaa Sõnumid.

Вслед за этим хозяин собак Кальви Вийдас услышал грамкий треск веток, после чего наступила тишина.

Собаки внезапно помчались обратно, что сильно озадачило их хозяина. Охоту остановили и начали выяснять, в чем дело. В месте, где слышался хруст, обнаружили крупные следы: 26 см в длину и 13 в ширину. Опытные охотники сразу поняли, кому эти следы принадлежат. Они определили, что это самка, так как следы самок у́же, чем у самцов.

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медведь · охотники · спячка
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