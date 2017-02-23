Эстонские охотники разбудили медведя

В позапрошлую субботу в Рапламаа десять охотников из Кайуского охотничьего клуба отправились на отстрел кабанов, но внезапно наткнулись на следы крупного зверя. Опытные охотники быстро сообразили, что это очнулся от спячки медведь.

Охоту на кабанов проводили неподалеку от Кайу, с охотниками были западно-сибирские лайки, по громкому лаю которых охотники поняли: добыча близко, пишет Raplamaa Sõnumid.

Вслед за этим хозяин собак Кальви Вийдас услышал грамкий треск веток, после чего наступила тишина.

Собаки внезапно помчались обратно, что сильно озадачило их хозяина. Охоту остановили и начали выяснять, в чем дело. В месте, где слышался хруст, обнаружили крупные следы: 26 см в длину и 13 в ширину. Опытные охотники сразу поняли, кому эти следы принадлежат. Они определили, что это самка, так как следы самок у́же, чем у самцов.