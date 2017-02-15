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Brasiilia metsades tabati esmakordselt maailma kõige haruldasem boamadu
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Фото: Kuvatõmmis / sciencemag.org

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Brasiilia metsades tabati esmakordselt maailma kõige haruldasem boamadu
Kuvatõmmis / sciencemag.org

Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года

15.02.2017 08:42
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В Бразилии поймали в лесу удава длиной 1,7 метра, оказавшегося представителем одного из самых неуловимых видов на планете, передает портал Segodnya со ссылкой на Science.

Люди хотели убить напугавшую их змею. Однако решили сообщить о находке зоологам. Так в руки ученых и попала змея, считающаяся одной из самых неуловимых на планете. Речь идет об удаве Кропана.

Науке известно всего пять случаев встречи людей с этими змеями за всю историю. Обычно к исследователям удавы Кропана попадали уже мертвыми, так как местные жители при встрече убивали их. Единственный раз живой представитель данного вида был обследован в 1953 году. И вот ученые получили второй шанс.

Исследование проводит совместная команда из Университета Сан-Паулу и Института Бутантан. Змея оказалась самкой. Ее длина составляет 1,7 метра, вес – 1,5 килограмма. Спина покрыта узором из ромбов черного цвета, живот – желтый. По краям рта расположены глубокие ямки с рецепторами.

Змея не ядовита, питается, вероятно, птицами и мелкими животными. Считается, что она живет в кронах деревьев. Ученые планируют отпустить пойманного удава в лес, снабдив его радиопередатчиком.

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бразилия · змея · мир · находка
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