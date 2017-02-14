Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

По данным Департамента водных дорог, ледовая граница в Пярнуском заливе в начале этой недели достигла 28 миль.

На снимке видно, как выглядит ледовая граница Эстонии с высоты 800 километров, снятая с борта спутника Sentinel-2.

На спутниковом снимке видно, где лед толще, а где он достаточно хрупкий.