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Sentinel-2 eilne kaader näitab hästi, milline on merel seis jääga.
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Фото: Sentinel-2

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Sentinel-2 eilne kaader näitab hästi, milline on merel seis jääga.
Sentinel-2

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

14.02.2017 15:16
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По данным Департамента водных дорог, ледовая граница в Пярнуском заливе в начале этой недели достигла 28 миль.

На снимке видно, как выглядит ледовая граница Эстонии с высоты 800 километров, снятая с борта спутника Sentinel-2.

На спутниковом снимке видно, где лед толще, а где он достаточно хрупкий.

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лед · море · пярну · спутник
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