Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

На снимке видно, как выглядит ледовая граница Эстонии с высоты 800 километров, снятая с борта спутника Sentinel-2.
На спутниковом снимке видно, где лед толще, а где он достаточно хрупкий.
Mängib video:
Фото: Sentinel-2
По данным Департамента водных дорог, ледовая граница в Пярнуском заливе в начале этой недели достигла 28 миль.
На снимке видно, как выглядит ледовая граница Эстонии с высоты 800 километров, снятая с борта спутника Sentinel-2.
На спутниковом снимке видно, где лед толще, а где он достаточно хрупкий.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress:
|
13.02.17
Спасатели рассказали, как себя вести в случае провала под лед
|
10.02.17
В Пярнуском заливе спасены восемь латвийских рыбаков