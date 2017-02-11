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Muinasjutuline härmas Rakvere
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Галерея: настоящая зимняя сказка в Раквере (1)

11.02.2017 21:02
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Сегодня в Раквере все покрылось инеем, благодаря чему можно было наблюдать на улицах города настоящую зимнюю сказку. 

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