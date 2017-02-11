На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6 (1)

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь с воскресенья на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами может выпасть немного снега или мокрого снега. Ветер юго-западный - западный 7-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха от 0 до -6 градусов. К утру потеплеет. Днем ожидается незначительная облачность, может выпасть немного снега. Ветер западный - северо-западный 5-11, на побережье и островах до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

В ночь на вторник будет ясная погода без осадков. Ветер северо-западный - северный 5-11 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов. Днем также ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Северо-западный - северный ветер будет дуть со скоростью 5-11 м/с и ослабеет к вечеру. Температура воздуха от 0 до +6.

В ночь на среду ожидается незначительная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный - северный 3-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -6. Днем ожидается незначительная облачность без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное, 2-6 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.