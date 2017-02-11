prognoz.ee -
Погода
Rootsi meteoroloogid lubavad järjekordset külma talve
1/1

В любую, даже самую холодную зиму, случается оттепель.

Фото: Scanpix

foto
//f8.pmo.ee/y0GzQDPNXUUH30CAL471Oqw2TDU=/200x200/smart/nginx/o/2011/09/08/740162t1h33b5.jpg
//f8.pmo.ee/zmgRvnG6EE2TcfgVNh_lBpPxHuo=/566x0/nginx/o/2011/09/08/740162t1h33b5.jpg
Rootsi meteoroloogid lubavad järjekordset külma talve
Scanpix

На следующей неделе весеннее солнце прогреет воздух до +6 (1)

11.02.2017 14:43
Комментировать | Распечатать

В первую половину предстоящей недели ожидается ясное небо, близкие к нулю температуры и местами сильный ветер.

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь с воскресенья на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами может выпасть немного снега или мокрого снега. Ветер юго-западный - западный 7-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха от 0 до -6 градусов. К утру потеплеет. Днем ожидается незначительная облачность, может выпасть немного снега. Ветер западный - северо-западный 5-11, на побережье и островах до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

В ночь на вторник будет ясная погода без осадков. Ветер северо-западный - северный 5-11 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов. Днем также ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Северо-западный - северный ветер будет дуть со скоростью 5-11 м/с и ослабеет к вечеру. Температура воздуха от 0 до +6.

В ночь на среду ожидается незначительная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный - северный 3-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -6. Днем ожидается незначительная облачность без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное, 2-6 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
оттепель · прогноз · прогноз погоды · солнце
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook