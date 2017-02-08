Видео: огромный метеорит пролетел над США

Камера полицейской машины в Лисле, штат Иллинойс, зафиксировала огромный огненный шар, который пролетел в небе.

Его наблюдали также жители штатов Висконсин и Кентукки, а также канадской провинции Онтарио. По данным специалистов из Филдовского музея естественной истории, метеорит упал в озеро Мичиган, сообщает Lenta.ru.