Днем, 6 февраля, малооблачно, без осадков. Ветер восточный 5-11, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -5..-10°C.
Mängib video:
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Зима. Иллюстративное фото.
Фото: Tairo Lutter
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Lumeolud Tallinna kesklinnas
Tairo Lutter
Синоптики: из-за сильного ветра морозы будут пробирать до костей
05.02.2017 13:15
Наконец-то начались прояснения и появилось пропавшее было солнце. В первые дни недели центр антициклона будет над Финляндией, и по его южной периферии на Балтийское море проникнет арктический воздух. Характер погоды будет более зимним. В понедельник из-за сильного восточного ветра ощущение холода дополнительно усилится. Но в дальнейшем ветер ослабеет, а мороз усилится.
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