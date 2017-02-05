Синоптики: из-за сильного ветра морозы будут пробирать до костей

Наконец-то начались прояснения и появилось пропавшее было солнце. В первые дни недели центр антициклона будет над Финляндией, и по его южной периферии на Балтийское море проникнет арктический воздух. Характер погоды будет более зимним. В понедельник из-за сильного восточного ветра ощущение холода дополнительно усилится. Но в дальнейшем ветер ослабеет, а мороз усилится.