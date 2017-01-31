Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

В среду, 1 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений 3-9, на побережье до 11 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до +2°C.
Mängib video:
Зима в Раквере.
Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja
От Черного до Балтийского моря протянулась полоса высокого давления. Облаков много, кое-где возможны слабые осадки, утром и туман. Днем на небе возможны и прояснения. Утром небольшой мороз, днем температура воздуха будет колебаться около 0°C.
В среду, 1 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений 3-9, на побережье до 11 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до +2°C.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress: