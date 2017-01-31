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Lumesadu Rakveres
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Зима в Раквере.

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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Lumesadu Rakveres
Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

31.01.2017 13:34
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От Черного до Балтийского моря протянулась полоса высокого давления. Облаков много, кое-где возможны слабые осадки, утром и туман. Днем на небе возможны и прояснения. Утром небольшой мороз, днем температура воздуха будет колебаться около 0°C.

В среду, 1 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений 3-9, на побережье до 11 м/с. 

Температура воздуха составит от -1 до +2°C.

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ветер · зима · осадки · погода · температура воздуха · туман · февраль
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