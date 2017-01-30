В начале февраля ожидается переменчивая погода

В среду, 1 февраля, будет преобладать фон антициклона. По регионам пройдут небольшие снегопады и мокрый снег. Ожидается умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, на побережье с морским ветром до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В четверг антициклон будет находиться над Россией, с северо-западного побережья Скандинавии будет оказывать воздействие циклон. На границе антициклона и циклона усилится южный и юго-восточный ветер. Местами пройдут снег и мокрый снег, на побережье островов также дождь. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье возможно околонулевая, днем 0-2 градуса мороза.

В пятницу Эстония удержится на границе между антициклоном на востоке и юго-востоке и циклоном на западе. По регионам дождь и мокрый снег. Подует сравнительно сильный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу над Эстонией будет находится малоактивная область давления. Местами возможны небольшие снегопады и мокрый снег. Ожидается преимущественно слабый ветер южных направлений. Температура воздуха ночью 1-5, днем 0-2 градуса мороза.

В воскресенье усилится восточный антициклон, со стороны Балтийского моря будет оказывать воздействие циклон. На границе между ними местами пройдут небольшие снегопады, усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В понедельник сохранится противостояние антициклона и циклона. Вероятность снегопадов выше прежде всего на западе страны. Подует сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха 1-5, на востоке страны до 8, днем 1-5 градусов мороза, на побережье островов поднимется до околонулевой.