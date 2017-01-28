Фото: Таллинн накрыл радиационный туман

Метеоролог Юри Каменик, по просьбе Postimees, пояснил, почему сегодня Таллинн неожиданно был окутан туманом, несмотря на то, что светило солнце.

На фотографиях, сделанных фотографом Postimees, виден адвективно-радиационный туман, который образуется, если теплый воздух сталкивается с более холодной поверхностью земли и быстро охлаждается, а водяной пар из воздуха начинает конденсироваться. Если следующие ночи тоже будут холодными, температура поверхности земли опустится ниже, в результате чего, жителям города следует ожидать еще более сильного тумана, чем сегодня.

На данный момент, по словам синоптиков, есть все условия для возникновения тумана, поскольку высокий антициклон достиг Скандинавии и Балтийского моря. При этом воздух сейчас необычно теплый и влажный, который при соприкосновении с холодной поверхностью быстро остывает. Эти факторы способствовали тому, что туман накрыл такую большую площадь.

Из-за похолодания туман за ночь достиг моря, утром Лаагри был окутан туманом, а в Пирита было ясно. Днем ситуация немного изменилась, потому что из-за солнца температура воздуха поднялась до +5 градусов. Образующие туман частицы воды испарялись там, где туман соприкасался с теплым воздухом, таким образом туман распространился дальше, в том числе и до Юлемисте, а затем накрыл весь город.

Такой вид тумана возникает, если, остывшую в безоблачную погоду, поверхность накрывает масса теплого влажного воздуха. Теплый воздух может соприкоснуться с холодным морем, снежной или просто остывшей поверхностью земли. В результате воздух начинает быстро охлаждаться, а водяной пар конденсируется и возникает туман.

Даже при таком «серьезном» названии этот туман к вредной радиации никакого отношения не имеет.

Карта не так хорошо показывает распространение тумана – на самом деле туман практически достиг моря./ Riigi Ilmateenistus