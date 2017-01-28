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Сильный туман накрыл Таллинн
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Сильный туман накрыл Таллинн
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http://rus.postimees.ee
3995143

Фото: Таллинн накрыл радиационный туман

27.01.2017 19:20
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Метеоролог Юри Каменик, по просьбе Postimees, пояснил, почему сегодня Таллинн неожиданно был окутан туманом, несмотря на то, что светило солнце. 

На фотографиях, сделанных фотографом Postimees, виден адвективно-радиационный туман, который образуется, если теплый воздух сталкивается с более холодной поверхностью земли и быстро охлаждается, а водяной пар из воздуха начинает конденсироваться. Если следующие ночи тоже будут холодными, температура поверхности земли опустится ниже, в результате чего, жителям города следует ожидать еще более сильного тумана, чем сегодня.

На данный момент, по словам синоптиков, есть все условия для возникновения тумана, поскольку высокий антициклон достиг Скандинавии  и Балтийского моря. При этом воздух сейчас необычно теплый и влажный, который при соприкосновении с холодной поверхностью быстро остывает. Эти факторы способствовали тому, что туман накрыл такую большую площадь.

Из-за похолодания туман за ночь достиг моря, утром Лаагри был окутан туманом, а в Пирита было ясно. Днем ситуация немного изменилась, потому что из-за солнца температура воздуха поднялась до +5 градусов. Образующие туман частицы воды испарялись там, где туман соприкасался с теплым воздухом, таким образом туман распространился дальше, в том числе и до Юлемисте, а затем накрыл весь город.

Такой вид тумана возникает, если, остывшую в безоблачную погоду, поверхность накрывает масса теплого влажного воздуха. Теплый воздух может соприкоснуться с холодным морем, снежной или просто остывшей поверхностью земли. В результате воздух начинает быстро охлаждаться, а водяной пар конденсируется и возникает туман. 

Даже при таком «серьезном» названии этот туман к вредной радиации никакого отношения не имеет. 

Карта не так хорошо показывает распространение тумана – на самом деле туман практически достиг моря./ Riigi Ilmateenistus

Карта не так хорошо показывает распространение тумана – на самом деле туман практически достиг моря./ Riigi Ilmateenistus

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