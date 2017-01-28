В субботу в Эстонии будет туманно, но без осадков

В субботу, 28 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +3°C.
Mängib video:
Туман. Иллюстративное фото.
Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja
Под влиянием северной периферии высокого давления и завтра в Эстонии удержится погода со слабым ветром. В относительно теплой воздушной массе облаков много, но существенных осадков не ожидается. Днем местами может сохраниться туман.
В субботу, 28 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +3°C.
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