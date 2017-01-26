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The Momotombo volcano burns a yellowish-red flame, back dropped by a starry sky, just before daybreak, as seen from the rural community of Papalonal, in Leon, Nicaragua, Friday, Dec, 4, 2015. Quiet for many years, the volcano emitted some glowing rock on Wednesday, after gas and ash emissions began Tuesday. In 1610, the city of Leon was destroyed during an eruption of the Momotombo and was relocated west, where it is currently located. (AP Photo/Esteban Felix)
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Фото: Esteban Felix/AP

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The Momotombo volcano burns a yellowish-red flame, back dropped by a starry sky, just before daybreak, as seen from the rural community of Papalonal, in Leon, Nicaragua, Friday, Dec, 4, 2015. Quiet for many years, the volcano emitted some glowing rock on Wednesday, after gas and ash emissions began Tuesday. In 1610, the city of Leon was destroyed during an eruption of the Momotombo and was relocated west, where it is currently located. (AP Photo/Esteban Felix)
Esteban Felix/AP

Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

26.01.2017 16:19
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Фотограф Джек Фаско и его друг Марк Джейкобс сняли таймлапс с извержением кратера Халемаумау на Гавайях.

Это было первое извержение за последние три года. Фаско и Джейкобс узнали прогноз погоды на ближайшие дни и решили, что получится снять хороший материал. Когда они прибыли на место, на острове шел дождь. Он нарушал их планы. Они собрали оборудование (Sony A7RII, Nikon D800E — полный список смотрите по ссылке) и поехали к смотровой площадке, потом оставили ее и пошли пешком с 30-килограммовыми рюкзаками, пишет birdinflight.com.

Через полчаса дождь прекратился, небо начало проясняться, а на смотровой площадке перед фотографами почти не было людей, поэтому они снимали около 12 часов.

На следующий день Фаско и Джейкобс взяли велосипеды, поскольку устали носить тяжелые рюкзаки. Они добрались на место к закату и начали снимать ночной таймлапс. В этот раз вокруг было довольно много желающих посмотреть на вулкан, но один фотограф, который собирался уходить, предложил Фаско и Джейкобсу занять его место. Съемка закончилась только к 02:30.

На обратной дороге они поднялись на смотровую площадку, с которой открывается вид на кратер. Как раз в этот момент облака разошлись, и Фаско смог запечатлеть извержение на фоне звездного неба. Джейкобс описывает съемку как одну из самых сложных в своей жизни.

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вулкан · гавайи · таймлапс
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