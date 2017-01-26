Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

Это было первое извержение за последние три года. Фаско и Джейкобс узнали прогноз погоды на ближайшие дни и решили, что получится снять хороший материал. Когда они прибыли на место, на острове шел дождь. Он нарушал их планы. Они собрали оборудование (Sony A7RII, Nikon D800E — полный список смотрите по ссылке) и поехали к смотровой площадке, потом оставили ее и пошли пешком с 30-килограммовыми рюкзаками, пишет birdinflight.com.

Через полчаса дождь прекратился, небо начало проясняться, а на смотровой площадке перед фотографами почти не было людей, поэтому они снимали около 12 часов.

На следующий день Фаско и Джейкобс взяли велосипеды, поскольку устали носить тяжелые рюкзаки. Они добрались на место к закату и начали снимать ночной таймлапс. В этот раз вокруг было довольно много желающих посмотреть на вулкан, но один фотограф, который собирался уходить, предложил Фаско и Джейкобсу занять его место. Съемка закончилась только к 02:30.

На обратной дороге они поднялись на смотровую площадку, с которой открывается вид на кратер. Как раз в этот момент облака разошлись, и Фаско смог запечатлеть извержение на фоне звездного неба. Джейкобс описывает съемку как одну из самых сложных в своей жизни.