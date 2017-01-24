Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Да, мы все можем быть пришельцами. Ученый из Колумбийского университета, США, Калеб Шарф заявил, что жизнь могла сначала зародиться на Марсе, а потом попасть на Землю благодаря астероиду.

Радикальная теория происхождения жизни на Земле, называемая панспермия, была впервые предложена в 1871 году и с тех пор становится все более популярной среди научного сообщества. Она предполагает, что жизнь на нашу планету была однажды занесена извне, например с Марса — Красная планета могла столкнуться с другим гигантским объектом, а отколовшийся кусок, на котором находились живые организмы, попал к нам, пишет "Моя Планета".

«Мы можем найти кусочки Марса здесь, на Земле, и мы подозреваем, что кусочки Земли можно найти на Марсе, — говорит Шарф. — Если эти фрагменты смогли донести до нашей планеты живые организмы, вполне возможно, что мы все — марсиане».

Ранее панспермию не воспринимали всерьез. Однако последние открытия заставили ученых пересмотреть свои взгляды: оказалось, что в космосе множество органических соединений, с помощью которых может возникнуть жизнь. Теперь панспермия, хотя и продолжает оставаться на периферии науки, не воспринимается как фантастика.

В целом тенденции в современной науке таковы, что уже не стоит вопрос «есть ли жизнь за пределами Земли» — вопрос теперь в том, как быстро нам удастся ее обнаружить, отмечает The Daily Mail.