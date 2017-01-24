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This 1999 Hubble telescope image shows Mars when Mars was 54 million miles (87 million kilometers) from Earth. A NASA spacecraft designed to investigate how Mars lost its water is expected to put itself into orbit around the Red Planet on Sunday after a 10-month journey. After traveling 442 million miles (711 million km) from Earth, the Mars Atmosphere and Volatile Evolution, or MAVEN, probe faces a do-or-die burn of its six braking rockets beginning at 9:37 p.m. EDT/0137 GMT. REUTERS/NASA/Handout (OUTER SPACE - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
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Марс.

Фото: NASA/REUTERS

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http://f5.pmo.ee/f/2014/10/20/3446207t44h092b.jpg
This 1999 Hubble telescope image shows Mars when Mars was 54 million miles (87 million kilometers) from Earth. A NASA spacecraft designed to investigate how Mars lost its water is expected to put itself into orbit around the Red Planet on Sunday after a 10-month journey. After traveling 442 million miles (711 million km) from Earth, the Mars Atmosphere and Volatile Evolution, or MAVEN, probe faces a do-or-die burn of its six braking rockets beginning at 9:37 p.m. EDT/0137 GMT. REUTERS/NASA/Handout (OUTER SPACE - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
NASA/REUTERS

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

24.01.2017 16:48
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Да, мы все можем быть пришельцами. Ученый из Колумбийского университета, США, Калеб Шарф заявил, что жизнь могла сначала зародиться на Марсе, а потом попасть на Землю благодаря астероиду.

Радикальная теория происхождения жизни на Земле, называемая панспермия, была впервые предложена в 1871 году и с тех пор становится все более популярной среди научного сообщества. Она предполагает, что жизнь на нашу планету была однажды занесена извне, например с Марса — Красная планета могла столкнуться с другим гигантским объектом, а отколовшийся кусок, на котором находились живые организмы, попал к нам, пишет "Моя Планета".

«Мы можем найти кусочки Марса здесь, на Земле, и мы подозреваем, что кусочки Земли можно найти на Марсе, — говорит Шарф. — Если эти фрагменты смогли донести до нашей планеты живые организмы, вполне возможно, что мы все — марсиане».

Ранее панспермию не воспринимали всерьез. Однако последние открытия заставили ученых пересмотреть свои взгляды: оказалось, что в космосе множество органических соединений, с помощью которых может возникнуть жизнь. Теперь панспермия, хотя и продолжает оставаться на периферии науки, не воспринимается как фантастика.

В целом тенденции в современной науке таковы, что уже не стоит вопрос «есть ли жизнь за пределами Земли» — вопрос теперь в том, как быстро нам удастся ее обнаружить, отмечает The Daily Mail.

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