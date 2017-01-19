Вопрос читателя: что такое ощущаемая температура?

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница, которая спрашивает, что такое «ощущаемая температура» и чем она отличается от обычной.

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в прогнозах погоды часто указывается значение «ощущается как» и я задумалась: а ощущается как где? Например, на градуснике минус пять, а телефон пишет, что ощущается как минус 14. Как 14 градусов где? При каких условиях?» - спрашивает читатель.

Отвечает Мийна Крабби, руководитель отделения наблюдений за погодой Агентства окружающей среды:

Ощущаемая температура является индексом, который включает в себя влияние температуры воздуха и ветра на человека. Обычно этот индекс применяется зимой. На английском языке он называется wind chill index. Чем сильнее ветер, тем быстрее человеческое тело теряет тепло и тем холоднее кажется воздух. Поэтому зимой даже при небольшой минусовой температуре и ветре кажется, что на улице мороз.

Ощущаемая температура поддается вычислению. При ее расчете учитывается скорость ветра на уровне головы среднестатистического человека, температура воздуха и средняя скорость передвижения человека. Для обычных людей индекс может служить источником информации о том, какую одежду нужно выбрать, чтобы избежать переохлаждения.

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