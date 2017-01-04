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Снимок иллюстративный.

Фото: Eeva Kaun

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Eeva Kaun

Спасатели помогли лежавшему на дороге сердитому лебедю

04.01.2017 12:24
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Во вторник спасатели в Нарве помогли лежавшему на дороге лебедю. 

Спасателям в 15.12 поступил вызов в порт Кулгу. Там на дороге лежал сердитый лебедь, не подпускавший к себе никого, сообщил BNS Идаский спасательный центр.

Спасатели поймали лебедя и выпустили его на природу. 

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лебедь · порт · спасатели
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