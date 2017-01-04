Спасатели помогли лежавшему на дороге сердитому лебедю

Спасателям в 15.12 поступил вызов в порт Кулгу. Там на дороге лежал сердитый лебедь, не подпускавший к себе никого, сообщил BNS Идаский спасательный центр.
Спасатели поймали лебедя и выпустили его на природу.
Mängib video:
Снимок иллюстративный.
Фото: Eeva Kaun
Во вторник спасатели в Нарве помогли лежавшему на дороге лебедю.
Спасателям в 15.12 поступил вызов в порт Кулгу. Там на дороге лежал сердитый лебедь, не подпускавший к себе никого, сообщил BNS Идаский спасательный центр.
Спасатели поймали лебедя и выпустили его на природу.
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