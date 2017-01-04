Спасатели помогли лежавшему на дороге сердитому лебедю

Во вторник спасатели в Нарве помогли лежавшему на дороге лебедю.

Спасателям в 15.12 поступил вызов в порт Кулгу. Там на дороге лежал сердитый лебедь, не подпускавший к себе никого, сообщил BNS Идаский спасательный центр.

Спасатели поймали лебедя и выпустили его на природу.