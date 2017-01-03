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Петух

Фото: Scanpix

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Scanpix

Фото: якутский мастер сделал гигантского петуха из навоза

03.01.2017 14:27
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Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года, сообщает "Моя Планета".

Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице, передает SakhaLife.

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу. Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья. И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.

Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го – пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013-м – двухметровая змея, в 2012-м – дракон.

А первой фигурой из навоза, которую соорудил Боппосов, был почему-то танк.

Фотографию петуха из навоза можно посмотреть здесь.

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