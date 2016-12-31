Днем ожидается преимущественно облачная погода, по регионам дожди. Ветер юго-западный западный, 5-12, порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха днем 4-7 градусов тепла.
Mängib video:
1/1
Дождь.
Фото: Scanpix
foto
http://f5.pmo.ee/f/2016/04/18/5277317t40hb4ea.jpg
http://f1.pmo.ee/f/2016/04/18/5277317t44h8e8a.jpg
Vihm
Scanpix
Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым
31.12.2016 15:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье — первый день нового года - ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер западный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла.
Jaga |