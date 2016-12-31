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Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым

31.12.2016 15:35
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье — первый день нового года - ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер западный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, по регионам дожди. Ветер юго-западный западный, 5-12, порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха днем 4-7 градусов тепла.

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дождь · погода · прогноз · синоптики
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