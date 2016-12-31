Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье — первый день нового года - ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер западный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла.