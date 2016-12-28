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Maavärin Jaapanis Ibaraki prefektuuris Hitachinakas
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Землетрясение в Японии. Снимок иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Maavärin Jaapanis Ibaraki prefektuuris Hitachinakas
Scanpix

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

28.12.2016 15:58
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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в среду на территории японской префектуры Ибараки к северо-востоку от Токио на японском острове Хонсю, сообщает японский телеканал NHK.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км на севере префектуры.

Информация о разрушениях не поступала, об угрозе цунами объявлено не было.

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землетрясение · япония
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