Фото читателя: в Ида-Вирумаа до сих пор растут грибы

«Грибы к Новому году», - так читатель подписал свой снимок.
Эта неожиданная находка была сделана им вблизи остановки Kolmnurga рядом с Муствеэ. По словам мужчины, на фото изображены опята.
Mängib video:
Грибы, найденные в декабре.
Фото: Фото читателя.
Читатель портала Rus.Postimees Василий К. поделился фотографией грибов, которые он нашел в понедельник, 26 декабря, по дороге из Тарту в Йыхви.
«Грибы к Новому году», - так читатель подписал свой снимок.
Эта неожиданная находка была сделана им вблизи остановки Kolmnurga рядом с Муствеэ. По словам мужчины, на фото изображены опята.
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