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Грибы, найденные в декабре.

Фото: Фото читателя.

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Фото читателя.

Фото читателя: в Ида-Вирумаа до сих пор растут грибы

28.12.2016 09:48
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Читатель портала Rus.Postimees Василий К. поделился фотографией грибов, которые он нашел в понедельник, 26 декабря, по дороге из Тарту в Йыхви.

«Грибы к Новому году», - так читатель подписал свой снимок.

Эта неожиданная находка была сделана им вблизи остановки Kolmnurga рядом с Муствеэ. По словам мужчины, на фото изображены опята.

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