В пятницу ожидается до 19 градусов тепла, а осадки станут менее интенсивными

В материковой части страны дожди, по многим регионам сильные, на островах более редкие. Ветер северо-западный и северный, 6-12, порывами до 18, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.

Днем, начиная с северо-запада страны, облачность рассеется и зона дождей отступит на юг, во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/с, во второй половине дня успокоится. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.