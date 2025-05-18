На следующей неделе в Эстонии воздух прогреется до 20 градусов тепла

В ночь на вторник в Эстонии будет ясно, местами кратковременный дождь, переменная облачность. Местами туман. Ветер сменит направление с северного на западное, 1-6, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, на побережье до 8 градусов. Во вторник днем будет малооблачная погода, переменная облачность. Во второй половине дня местами дождь. Ветер западный - северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, на открытом ветру побережье 9-14 градусов тепла.

В ночь на среду будет ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный - северный, на материке также западный, 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха ночью 2-8 градусов. Днем малооблачно, переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Утром ветер переменных направлений, 1-7 м/с, во второй половине дня постепенно перейдет к юго-восточному - восточному, на островах и западном побережье также южный, 3-9, на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов, на открытом ветру побережье 9-12 градусов.