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КАРТА ГРОЗ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

Перевод: Сергей Светлов
Гроза.
Гроза. Фото: Ants Liigus

Агентство окружающей среды выдало на сегодняшний день предупреждение первого уровня о дожде и грозе для всей Эстонии.

Начиная с вечера субботы во многих районах ожидаются грозы и сильные ливни. Во время грозы ожидается порывистый ветер, возможен град.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. В нескольких местах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами осадки будут сильными и возможен град. Местами возможен туман. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер, в Южной Эстонии ветер сменит направление на юго-западный 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, во время гроз ветер будет порывистым и внутри страны. Температура воздуха составит от 5 до 12 градусов тепла.

Движение грозы в реальном времени можно отслеживать здесь и здесь.

Агентство окружающей среды объявило предупреждение о дожде и грозе для всей Эстонии.
Агентство окружающей среды объявило предупреждение о дожде и грозе для всей Эстонии. Фото: Kuvatõmmis - Keskkonnaagentuur
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