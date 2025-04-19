КАРТА ГРОЗ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. В нескольких местах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами осадки будут сильными и возможен град. Местами возможен туман. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер, в Южной Эстонии ветер сменит направление на юго-западный 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, во время гроз ветер будет порывистым и внутри страны. Температура воздуха составит от 5 до 12 градусов тепла.