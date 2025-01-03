Завтра Эстонию накроет метель

В ночь на субботу в Эстонии ожидается переменная облачность. По многим регионам кратковременные снегопады, на побережье местами также мокрый снег. Местами метели. Ветер западных направлений 2-8, порывами до 11, на побережье северо-западный и западный до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 5-11, местами до 14, на побережье 0-4 градуса мороза.