Синоптики Агентства окружающей среды прогнозируют на Новый год сильный снегопад, мокрый снег и сложные дорожные условия.
Блог ⟩ Непогода в Эстонии: автомобиль вылетел в кювет, дорожные условия ухудшаются
В последний день года погода с переменной облачностью. Во многих местах идет снег, на побережье также мокрый снег, местами метель.
Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-10, порывами 16, на побережье 7-14, порывами до 20 м/с, к вечеру ослабнет и повернет с запада на юго-запад. Температура воздуха от -2 до +2 градусов, к вечеру температура упадет.
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