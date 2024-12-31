Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Блог Непогода в Эстонии: автомобиль вылетел в кювет, дорожные условия ухудшаются

Copy
Снегопад в Тарту 31 декабря.
Снегопад в Тарту 31 декабря. Фото: Kristjan Teedema

Синоптики Агентства окружающей среды прогнозируют на Новый год сильный снегопад, мокрый снег и сложные дорожные условия.

В последний день года погода с переменной облачностью. Во многих местах идет снег, на побережье также мокрый снег, местами метель.

Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-10, порывами 16, на побережье 7-14, порывами до 20 м/с, к вечеру ослабнет и повернет с запада на юго-запад. Температура воздуха от -2 до +2 градусов, к вечеру температура упадет.

Следите за изменениями погоды в блоге Rus.Postimees:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх