Блог Непогода в Эстонии: автомобиль вылетел в кювет, дорожные условия ухудшаются

В последний день года погода с переменной облачностью. Во многих местах идет снег, на побережье также мокрый снег, местами метель.

Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-10, порывами 16, на побережье 7-14, порывами до 20 м/с, к вечеру ослабнет и повернет с запада на юго-запад. Температура воздуха от -2 до +2 градусов, к вечеру температура упадет.