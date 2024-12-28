В воскресенье в Эстонии будет дождливо и тепло

В ночь на воскресенье в Эстонии будет облачно. Местами дожди и туман. К утру юго-западный ветер усилится до 4-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-6 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный, 4-8, утром порывами до 11 м/с. Высота волны 0,7-1,2 метра. Временами небольшой дождь. Возможен туман, в целом видимость умеренная. Температура воздуха ночью 2-3 градуса тепла.

В воскресенье днем в Эстонии преимущественно облачно. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15, на побережье 7-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем 4-7 градусов тепла.

На Чудском озере днем ветер юго-западный, 5-9, порывами до 12 м/с. Высота волны 0,8-1,3 метра. Временами кратковременный дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха днем 3-4 градуса.