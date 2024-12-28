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Почти ничего не видно: Эстонию окутал густой туман

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Фото статьи
Фото: Pärnu Postimees

Сегодня, 28 декабря, рано утром Агентство окружающей среды выпустило предупреждение из-за тумана, видимость во многих местах менее 200 метров.

По прогнозу синоптиков сегодня будет облачная погода. Температура воздуха и дорог останется плюсовой. Во многих местах ожидается небольшой дождь и туман. Видимость на дорогах местами может быть ограничена из-за густого тумана.

В случае плохой видимости водителям рекомендуется выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать дистанцию ​​и следить за тем, чтобы фары транспортных средств работали и были включены.

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