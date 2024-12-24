Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни ожидатеся до семи градусов тепла и небольшой дождь, а это значит, что жители Эстонии в этом году останутся без белого Рождества.
Без белого Рождества: в ближайшие дни ожидается до семи градусов тепла
Ночь на среду будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и снег, в восточной части Эстонии - снег и туман. Ожидается западный ветер 1-7 м/с, к утру перейдет на южный и усилится до 4-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +2, на побережье до +4 градусов. В течение дня будет облачно. Возможны единичные дожди. Южный и юго-западный ветер 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха будет умеренной - от одного до шести градусов тепла.
В четверг ночью будет пасмурно. Местами пройдут дожди. Преимущественно юго-западный ветер 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Ожидается 1-6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Ветер западный 3-9 м/с. Воздух прогреется до 3-7 градусов.
Ночью в пятницу пасмурно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Преобладать будт западный ветер. Ожидается 1-6 градусов тепла. Днем будет облачно. Местами пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный 2-7 м/с. Температура воздуха составит 2-6 градусов тепла.