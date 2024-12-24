Без белого Рождества: в ближайшие дни ожидается до семи градусов тепла

Ночь на среду будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и снег, в восточной части Эстонии - снег и туман. Ожидается западный ветер 1-7 м/с, к утру перейдет на южный и усилится до 4-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +2, на побережье до +4 градусов. В течение дня будет облачно. Возможны единичные дожди. Южный и юго-западный ветер 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха будет умеренной - от одного до шести градусов тепла.