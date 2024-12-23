Синоптики обещают во вторник плюсовую температуру и мокрый снег

В ночь на вторник в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам снег и мокрый снег, на западе страны также дожди. Местами туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье островов до 4 градусов тепла.