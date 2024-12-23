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Синоптики обещают во вторник плюсовую температуру и мокрый снег

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Мокрый снег в Таллинне.
Мокрый снег в Таллинне. Фото: Madis Veltman

В ночь на вторник в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам снег и мокрый снег, на западе страны также дожди. Местами туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье островов до 4 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. По многим регионам небольшие дожди и мокрый снег, в материковой части страны местами также снег, туманы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

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