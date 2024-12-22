Праздники без снега? Синоптики рассказали, какая погода будет на Рождество

Синоптики сообщили, что вторая половина декабря выделяется особой активностью циклонов – как до, так и после самого главного дня – Рождества. Неделя начнется с дождя, мокрого снега и плюсовых температур. «Вечером на восточном краю также выпадет снег, а температура, упавшая чуть ниже 0 градусов, сделает погоду немного более прохладной».

В ночь на 24 декабря, по прогнозам синоптиков, на западе пройдет небольшой дождь, а температура будет чуть выше 0 градусов. В восточной части Эстонии добавится мокрый снег и снег, а показания термометра будут колебаться в районе 0 градусов.

Канун Рождества не принесет в Западную Эстонию дополнительных дождей, но воздух будет влажный, и может моросить дождь. «Температура будет слегка плюсовой, в канун Рождества около 0 градусов, и, к сожалению, нам придется смириться с тем, что снега на земле не будет».

На востоке, особенно в Вырумаа и Пыльвамаа, выпадет немного снега, но в других местах на земле лишь будут осадки с предыдущего дня, температура упадет до 0 градусов и общая картина станет больше соответствовать рождественским праздникам.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 25 декабря будет достаточно спокойно, а температура будет близка к 0 градусов. Но уже утром, при постепенно усиливающемся юго-западном ветре, до нас доберется теплая воздушная масса. Среда в итоге будет влажной, но без сильных осадков. Температура воздуха на материке 1-3 градуса, на островах - 5-6 градусов тепла.

26 декабря будет небольшой дождь, довольно сильный юго-западный ветер, температура будет колебаться от +3 до +7 градусов, но в юго-восточном углу ночью все еще может быть около 0 градусов.