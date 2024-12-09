Вторник будет ясным и ветреным

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Местами туманы. Ветер слабый, переменных направлений, к утру сменит направление на западное и поднимется до 2-8, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на западном побережье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.