По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Местами туманы. Ветер слабый, переменных направлений, к утру сменит направление на западное и поднимется до 2-8, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на западном побережье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Вторник будет ясным и ветреным
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и побережье до 4 градусов тепла.