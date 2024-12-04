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Водители, внимание! Из-за холодной погоды велика опасность гололедицы на дорогах

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На дорогах Эстонии может быть гололедица.
На дорогах Эстонии может быть гололедица. Фото: Liis Treimann

Рано утром в среду дорожное покрытие главных магистралей преимущественно влажное от реагентов, по отдельным регионам между полосами движения может лежать смесь снега и реагентов.

Из-за холодной погоды велика опасность гололедицы, особенно на второстепенных и других дорогах с меньшим движением транспорта. Температура воздуха на континентальной части страны от нуля до 8 градусов мороза, в прибрежных районах до 1 градуса тепла. Температура у дорожного покрытия 2-8 градусов мороза.

По прогнозу погоды в среду ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха на побережье до +3 градусов, по остальной территории от -2 до 1 градуса тепла, на дорогах опасность гололедицы!

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