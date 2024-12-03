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Синоптики: декабрь будет теплее нормы, снежный покров появится лишь к концу месяца

Редактор: rus.postimees.ee
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В прошлом году первый снег выпал 19 октября.
В прошлом году первый снег выпал 19 октября. Фото: Marianne Loorents

По сообщению синоптиков, средняя температура воздуха в декабре будет в пределах или чуть выше нормы – от -2,7 до +1,6°C. Снегопады будут сменяться дождем, но к концу месяца образуется тонкий снежный покров, пишет Rus.ERR.

Погода в последней трети декабря скорее всего, будет более зимней, сильных оттепелей не ожидается до конца месяца. Примерно 10 декабря усилится юго-восточный ветер, начнутся снегопады и метели.

Погода в последней трети декабря скорее всего, будет более зимней, сильных оттепелей не ожидается до конца месяца.

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