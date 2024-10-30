В последний день октября в Эстонию придут мокрый снег и сильный ветер

Днем начиная с запада страны облачность уплотнится. В первой половине дня местами кратковременные дожди, на северо-востоке страны возможен также мокрый снег. Во второй половине дня на острова придет новая зона сильных дождей, которая распространится по стране на восток. Ветер вдали от побережья западный 4-9, порывами до 12, вечером южный, на побережье в первой половине дня западный и северо-западный, во второй половине дня западный и юго-западный 6-11, порывами до 16, вечером 8-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.