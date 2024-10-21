В ближайшие дни на Эстонию обрушится непогода

Во вторник, по текущим прогнозам, в Норвежском море соберется активное пониженное давление, охватывающее большую часть северной части Европы - от Британских островов до северных регионов России. В то же время с юга (со стороны Черного моря) к нам тянется область высокого давления.

На границе двух зон давления будет дуть сильный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с ночью и до 14 м/с днем на побережье. Ночью и утром сильных дождей не ожидается, но в отдельных местах осадки не исключены. К полудню более тяжелые дождевые облака приближающегося с моря фронта низкого давления достигнут района Рижского залива и распространятся дальше вглубь страны. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 10-13 градусов тепла.

В среду часть системы низкого давления переместится над Нордкапом, и вдоль его края над Эстонией будут перемещаться дождевые облака - преимущественно ночью и утром. Ожидается сильный юго-западный и западный ветер - до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на побережье до 12, днем 10-12 градусов тепла.

В четверг атмосферное давление будет расти, и край облака высокого давления переместится из центральной Европы через Балтийское море. На границе двух зон давления будет дуть сильный западный ветер до 15 м/с. Вероятность дождя относительно невелика (около 25%). Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 12, днем 11-14 градусов тепла.

В пятницу система высокого давления переместится над Беларусью, вероятность дождя в Эстонии будет небольшой (менее 25%). Ожидается сильный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 12, днем 10-14 градусов тепла.

Синоптик Кайро Кийтсак считает, что последняя треть октября в Эстонии ожидается теплее средних многолетних значений.

«Ночи будут теплее. Дневные минусовые температуры достигнут 9-15 градусов тепла. Гребни высокого давления будут чередоваться с ложбинами низкого давления», - пишет Кийтсак в социальных сетях, добавляя, что в регионе Балтийского моря сформировалась плотная зона атмосферного давления.

Ветер будет преимущественно западных направлений, от умеренного до сильного. Временами над Эстонией будут перемещаться дождевые облака, а затем снова станет суше.