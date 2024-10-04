В ночь на субботу температура упадет ниже нуля

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы. Ветер преимущественно западных, на островах также северных направлений 1-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на побережье до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, вероятность осадков выше на северном побережье. Ветер преимущественно западных направлений 1-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 11-14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы. Ветер преимущественно юго-западный и южный 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1-7, на побережье до 12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-8, на северном побережье юго-западный и южный порывами до 13 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Утром на юго-востоке облачность уплотнится, местами возможны дожди. Местами дожди. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, на побережье до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами возможны дожди, вероятность осадков выше на юго-востоке страны. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.