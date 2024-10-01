Синоптики: первый снег в Эстонии выпадет уже в октябре

По прогнозу, область низкого давления, которая прибудет с юга, в первых числах октября принесет нам дожди. 4 октября влияние области высокого давления, движущейся на восток от Западной Европы, усилится, и местами будет вероятность дождя. С 8 октября области низкого давления и их ложбины возобновят свое быстрое западное и юго-западное движение над Эстонией. Погода будет штормовая, дождливая и для октября теплая – максимальная температура воздуха в середине месяца иногда поднимется до 17 градусов.

В последней трети месяца путь низкого давления будет перерезан областью высокого давления с усилением холодных воздушных масс с севера. Дождливых дней станет меньше, но иногда будет идти мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью часто будет опускаться ниже нуля, а дневная будет держаться в пределах 0..+7°С.

Средняя температура воздуха в октябре будет в пределах нормы или несколько ниже (норма 5,2..8,7 °С). Осадки в пределах нормы или чуть больше (норма 61..83 мм). Погода будет более дождливая в середине месяца.