В пятницу днем ​​и вечером возможна гроза. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывы до 16 м/с, в прибрежных районах 9-14, порывы до 20, на островах и западном побережье до 23 м/с. Вечером юго-западный ветер внутри страны усилится с порывами до 20, на побережье - 25, на островах - до 27 м/с. Температура воздуха - от 15 до 19 градусов тепла.