Сегодня вечером на побережье и островах Эстонии ветер перерастет в шторм, что приведет к отключению электроэнергии и нарушению движения судов, предупреждает Агентство окружающей среды. Штормовое предупреждение распространяется на Харьюмаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Пярнумаа и Сааремаа.
Штормовое предупреждение: сильный ветер может повалить деревья и вызвать отключения электроэнергии (1)
Новый активный вторичный циклон движется над южной Финляндией в северо-восточном направлении.
В пятницу днем и вечером возможна гроза. Ветер южный и юго-западный, 6-12, порывы до 16 м/с, в прибрежных районах 9-14, порывы до 20, на островах и западном побережье до 23 м/с. Вечером юго-западный ветер внутри страны усилится с порывами до 20, на побережье - 25, на островах - до 27 м/с. Температура воздуха - от 15 до 19 градусов тепла.
Штормовой ветер может повалить деревья, а также вызвать отключения электроэнергии и нарушить судоходство.
В пятницу поздно вечером и ночью сохранится штормовой юго-западный ветер с порывами до 20, на побережье до 25, на островах до 27 м/с.