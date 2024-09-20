В ночь на субботу в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. По многим регионам туман. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на морском побережье Вирумаа порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 7..12, на побережье до 17°C.
В субботу в Эстонии воздух прогреется до 20 градусов
В субботу днем облачно с прояснениями, по многим регионам может пройти кратковременный дождь. В первой половине дня местами туман. Ветер западных направлений, вечером северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха в субботу днем 14..20°C.
На Чудском озере в ночь на субботу ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Высота волны 0,3-0,8 метра. Без осадков. Возможен туман, в остальном видимость умеренная. Температура воздуха ночью 12..14°C.
В субботу днем в Причудье ветер западный - северо-западный, 4-9, вечером порывами до 13 м/сек. Высота волны 0,6-1,2 метра. Без существенных осадков. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха днем 16..18°C.