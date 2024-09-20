В субботу в Эстонии воздух прогреется до 20 градусов

В ночь на субботу в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. По многим регионам туман. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на морском побережье Вирумаа порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 7..12, на побережье до 17°C.