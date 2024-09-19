На днях в Эстонию придут первые заморозки

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По многим регионам туманы. Ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность. До полудня местами туманы. Погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13, вечером северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3-8, на побережье до 13 градусов тепла, на почве местами до 2 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 3-8, во второй половине дня переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 1-6, на побережье местами до 13 градусов тепла, на почве по многим регионам до 4 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.